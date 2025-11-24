Mitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG:

DEAG übernimmt die verbleibenden 25,5 % von Fane Productions

- DEAG hält nun 74,5 % von Fane Productions über Konzerngesellschaft KMJ Entertainment und 25,5% der Anteile direkt

- Fane ist ein wachstumsstarker und hochprofitabler Marktführer in UK im Bereich Spoken Word & Literary Events und auch international erfolgreich

- Alex Fane wird Aktionär der DEAG

- Konsequente Umsetzung der Buy-&-Build-Strategie in Einklang mit strategischem Wachstumskurs

Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") stärkt ihre gute Marktposition im dynamisch wachsenden Geschäftsbereich Spoken Word & Literary Events und stockt strategiekonform ihren Anteil an der Fane Productions Ltd. ("Fane") auf 100 % auf. Nachdem die DEAG über ihre Konzerntochter KMJ Entertainment 74,5 % der Anteile an Fane gehalten hat, übernimmt sie nun die verbleibenden 25,5 % über ihre Tochtergesellschaft DEAG Concerts GmbH von Unternehmensgründer ...

