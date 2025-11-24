Bayer meldet Erfolg bei neuem Schlaganfallmedikament



Werbung







Das Update über das Schlaganfallmedikament ließ die Aktie zeitweise um über 10 Prozent steigen.



Bayer hat einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung eines neuen Medikaments zur Schlaganfall-Prävention erreicht. Konkret handelt es sich um das Nachfolgepräparat des bisherigen Bestsellers Xarelto, dessen Patentschutz bald ausläuft. Das neue Medikament mit dem Namen Asundexian ist ein Gerinnungshemmer und soll das Risiko eines sogenannten ischämischen Schlaganfalls deutlich senken. Vor zwei Jahren hatte Asundexian in Tests an Patienten mit Vorhofflimmern noch enttäuschende Ergebnisse geliefert. Nun hat die US-Zulassungsbehörde FDA dem Mittel den Fast-Track-Status verliehen, was eine beschleunigte Prüfung ermöglicht.



Ob dies eine nachhaltige Trendwende für Bayer einleitet, bleibt abzuwarten. Erst am vergangenen Donnerstag hatte das Unternehmen zudem eine beschleunigte Zulassung der FDA für ein anderes Medikament gemeldet.









Jetzt neu - die neue HSBC-Marktbeobachtung ist online!



Die Börsen zeigen sich weiterhin stabil, obwohl in den USA ein drohender Shutdown für Unsicherheit sorgt. Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt. Gleichzeitig entwickelt sich Künstliche Intelligenz zum "neuen Gold" und steht im Mittelpunkt der aktuellen Marktdynamik. Die KI-Rally ist auch ein zentrales Thema unserer jüngsten Marktbeobachtung. In der aktuellen Ausgabe präsentieren wir Ihnen kompakte Analysen und die wichtigsten Trends. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Winter!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









