Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 24 novembre/November 2025) - PreveCeutical Medical Inc. ("PreveCeutical") has announced the effective date of the reclassification as well as the previously announced plan of arrangement with BioGene Therapeutics Inc. ("BioGene") to occur on November 25, 2025.

Pursuant to the Arrangement Agreement (the "Arrangement Agreement") 12,000,000 common shares of BioGene Therapeutics Inc. (the "BioGene Spinout Shares") will be distributed to the shareholders of PreveCeutical (the "Shareholders"). The Arrangement will be undertaken by way of a statutory plan of arrangement whereby the Issuer will: (i) rename and re-designate its common shares (the "PreveCeutical Current Shares") as 'Class A Common Shares without par value' and (ii) amend the authorized share structure of the Issuer to create a new class of shares (the "New PreveCeutical Shares") consisting of an unlimited number of 'common shares without par value' with terms and special rights and restrictions identical to those of the PreveCeutical Current Shares immediately prior to the closing of the Arrangement.

Upon the effective date, each PreveCeutical Current Share held by PreveCeutical shareholders on the effective date of the Arrangement will be exchanged for one New PreveCeutical Share and 0.02 BioGene Spinout Shares rounded down to the nearest whole share.

For more information, please see the news releases issued by PreveCeutical.

PreveCeutical Medical Inc. (« PreveCeutical ») a annoncé que la date d'entrée en vigueur de la reclassification ainsi que du plan d'arrangement précédemment annoncé avec BioGene Therapeutics Inc. (« BioGene ») sera le 25 novembre 2025.

Conformément à la convention d'arrangement (la « Convention d'arrangement »), 12 000 000 d'actions ordinaires de BioGene Therapeutics Inc. (les « Actions issues de la scission de BioGene ») seront distribuées aux actionnaires de PreveCeutical (les « Actionnaires »). L'arrangement sera réalisé au moyen d'un plan d'arrangement légal en vertu duquel l'Émetteur: i) renommera et désignera ses actions ordinaires (les « Actions actuelles de PreveCeutical ») comme des « Actions ordinaires de catégorie A sans valeur nominale »; et ii) modifiera la structure des actions autorisées de l'Émetteur afin de créer une nouvelle catégorie d'actions (les « Nouvelles Actions de PreveCeutical ») composée d'un nombre illimité d'« actions ordinaires sans valeur nominale » assorties de modalités, de droits spéciaux et de restrictions identiques à ceux des Actions actuelles de PreveCeutical immédiatement avant la clôture de l'arrangement.

À la date d'entrée en vigueur, chaque Action actuelle PreveCeutical détenue par les actionnaires de PreveCeutical à cette date sera échangée contre une Nouvelle Action PreveCeutical et 0,02 Action BioGene issue de la scission, arrondie à l'unité inférieure.

Pour plus d'information, veuillez consulter les communiqués de presse publiés par PreveCeutical.

OLD Security Name/ANCIEN Nom de sécurité: PreveCeutical Medical Inc. - Common Shares Symbol(s)/Symbole(s): PREV CUSIP & ISIN: 74141E104/CA74141E1043 Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue : Le 25 NOV 2025 Delist Date/Date de radiation : Le 24 NOV 2025

NEW Security Name/NOUVEAU Nom de sécurité : PreveCeutical Medical Inc. - Common Shares Symbol(s)/Symbole(s) : PREV NEW/Nouveau CUSIP : 74143C 10 6 NEW/Nouveau ISIN : CA 74143C 10 6 8 Effective Trading Date/Date de négociation effective : Le 25 NOV 2025

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)