Zum Wochenanfang zeigten sich die Aktien von United Internet in glänzender Verfassung. Zum Redaktionsschluss führte der Internet-Spezialist mit einem Tagesgewinn von 5,15 Prozent die Rangliste im MDAX und TecDAX an.Wöchentliche und langfristige PerformanceIm bisherigen Jahresverlauf steht das Wertpapier mit einem Kursplus von rund 60 Prozent äußerst positiv da. Betrachtet man die letzten drei Jahre, sieht es mit einem Aktiengewinn von rund 30 Prozent ...

