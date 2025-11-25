EQS-News: Netmarble / Schlagwort(e): Produkteinführung

SOLO LEVELING: ARISE OVERDRIVE STARTET HEUTE AUF STEAM UND XBOX PC



25.11.2025 / 08:05 CET/CEST

Launch-Trailer veröffentlicht, in dem SungJinwoos Aufstieg zum ultimativen Monarchen der Schatten gezeigt wird SEOUL, Südkorea, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE, entwickelt von Netmarble Neo und veröffentlicht von Netmarble, ist ab sofort auf Steam und Xbox PC erhältlich. Zur Feier der offiziellen Veröffentlichung gibt es einen neuen Trailer. Basierend auf dem weltweiten Megahit-Webtoon "Solo Leveling" bietet dieses Action-RPG eine originelle Interpretation eines beliebten Abenteuers, auf das Fans schon lange gewartet haben. Mit wunderschön animierten Kämpfen, tiefgehenden Fortschrittssystemen und dynamischen Schlachten erweckt das Spiel die Geschichte von Hunter Sung Jinwoo zum Leben, der sich aus bescheidenen Verhältnissen zum stärksten Jäger der Welt - dem Ultimate Shadow Monarch - hocharbeitet. Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE wurde den Fans letzten Monat auf der TwitchCon San Diego vorgestellt und begeistert aufgenommen. Mit der Veröffentlichung der Demo am 17. November und dem Advanced Access, der am 21. November begann, hat das Spiel weiter an Dynamik gewonnen. Jetzt ist das Spiel offiziell weltweit erhältlich und lädt alle Spieler dazu ein, selbst zu Sung Jinwoo zu werden. Im Story-Modus können die Spieler ihre eigene perfekte Version von Sung Jinwoo erstellen und sein Aussehen, seine Fähigkeiten und seinen Spielstil anpassen, während sie seine ultimative Kraft entfesseln. Durch die Rekrutierung von Jägern, um ihre Reihen zu füllen, und den Kampf gegen Bosse in 4-Spieler-Koop-Raids können die Spieler ihre Teams stärken und ihre Fähigkeiten in den vielen Herausforderungen des Spiels unter Beweis stellen. Solo-Leveling: ARISE OVERDRIVE ist ab sofort für Steam und Xbox PC für 39,99 USD erhältlich. Besuchen Sie die offizielle Website und die Steam-Seite , und folgen Sie den Kanälen des Spiels auf Twitch , YouTube und Discord , um weitere Informationen zu erhalten, oder wünschen Sie sich das Spiel für Xbox. Informationen zu Netmarble Corporation Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -herausgeber. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als Großaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble unter anderem Solo Leveling: ARISE, Seven Knights Re: BIRTH, Raven2, MARVEL Future Fight und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828558/SLAO__251124_Launch_Release_Newswire.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/solo-leveling-arise-overdrive-startet-heute-auf-steam-und-xbox-pc-302622480.html



