Datum der Anmeldung:
21.11.2025
Aktenzeichen:
B11-85/25
Unternehmen:
Aisin Holdings of America, Inc., Seymour (USA), Minth Canada Holding Inc., Windsor (CAN) und Toyota Tsusho Corporation, Nagoya (JPN); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens in Kanada
Produktmärkte:
Produktion von Schweller-Energieabsorbern für Elektrofahrzeuge
21.11.2025
Aktenzeichen:
B11-85/25
Unternehmen:
Aisin Holdings of America, Inc., Seymour (USA), Minth Canada Holding Inc., Windsor (CAN) und Toyota Tsusho Corporation, Nagoya (JPN); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens in Kanada
Produktmärkte:
Produktion von Schweller-Energieabsorbern für Elektrofahrzeuge
© 2025 Bundeskartellamt