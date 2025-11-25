Die Aktie von ThyssenKrupp Nucera befindet sich nach diesen Nachrichten am Dienstag auf Talfahrt. Das belastet die Papiere jetzt, und so kann es weitergehen: Schwache Geschäftszahlen abgeliefert Am Dienstag steht die Aktie von ThyssenKrupp Nucera deutlich unter Druck. Auslöser des Abverkaufs sind die am Montagabend gemeldeten Zahlen und der Ausblick des Unternehmens. So belastet den Konzern ein Umfeld der Unsicherheit, in dem Kunden finale Investitionsentscheidungen ...

