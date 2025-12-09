Thyssenkrupp - ein Konzern im Dauerwandel. Mit schönen Töchtern. Neben der bereits seit einiger Zeit börsennotierten Tochter thyssenKrupp nucera, die zuletzt gute Ergebnisse präsentierte, und der TKMS, Hoffnungsträger mit Riesenorderbuch, gibt es noch "den Rest". Und während die ehemalige 100% Tochter Aufzugsparte, deren 90%-Verkauf in einer der letzten Krisen den Konzern rettete, immer noch zu einem geringen Teil (10%) dem Ruhrkonzern durch eine aktuelle Zuschreibung von knapp 1 Mrd EUR Leben einhaucht, gibt es genug Probleme. Nicht nur die möglicherweise bald indische Stahlsparte macht Sorgen, ...

