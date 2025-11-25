© Foto: Rodrigo Reyes Marin - ZUMA Press Wire

Die Softbank-Aktie ist im Handel zeitweise zweistellig eingebrochen: Grund ist ein neuer Deal zwischen Meta und Alphabet.Nach dem Deal zwischen Alphabet und Meta steht die Tech-Welt Kopf: Denn Nvidia, bis jetzt unangefochten an der Spitze, wenn es um KI-Chips ging, bekommt nunmehr stärkste Konkurrenz von Alphabet. Während die Aktien von Alphabet im Rallye-Modus sind, gaben die Papiere von Nvidia aufgrund des neuen Deals nach. Auch die Aktien der SoftBank Group sind am Dienstag eingebrochen und erreichten ein 2-Monats-Tief. Auslöser sind auch hier die Befürchtungen, dass Alphabets neues Gemini-Modell für Künstliche Intelligenz den Wettbewerb für OpenAI - die wichtigste Beteiligung des …