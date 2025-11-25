Die Payments Group Holding (PGH) hat Verhandlungen mit den Aktionären der Payments Group (TPG) aufgenommen, um die im August 2024 unterzeichneten Erwerbsbedingungen zu ändern. Die wichtigste vorgeschlagene Änderung ist die Streichung des Baranteils, wodurch eine reine Aktienübereinkunft ermöglicht wird, die voraussichtlich bis Ende 2025 abgeschlossen werden könnte. Infolgedessen hat PGH das geplante öffentliche Aktienangebot zurückgezogen, was sowohl eine vorsichtige Liquiditätsstrategie als auch die herausfordernde Marktsituation für kleine und mittelgroße Platzierungen widerspiegelt. Die überarbeitete Struktur vereinfacht die Durchführung und stimmt die Interessen von PGH und TPG-Aktionären aufeinander ab. Wir betrachten dies als eine strategisch positive Entwicklung, die das Finanzierungsrisiko verringert. Unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 1,80 EUR bleiben unverändert und basieren auf einer NAV-basierten Bewertung mit Aufwärtspotenzial durch das potenzielle PayTech-Geschäft. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-payments-group-holding





