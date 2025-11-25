Hytera, ein führender globaler Anbieter von kritischen Kommunikationstechnologien und -lösungen, hat heute das S1 E vorgestellt ein handflächengroßes Funkgerät für den geschäftlichen Einsatz, das speziell für den Einzelhandel entwickelt wurde. Damit erweitert Hytera sein Portfolio der S-Serie und bietet Einzelhandelsnutzern eine weitere Option zur Bewältigung ihrer alltäglichen Aufgaben. Das S1 E wird auf der PMRExpo debütieren, Europas führender Fachmesse für sichere, missions- und geschäftskritische Kommunikation, die vom 25. bis 27. November 2025 auf dem Gelände der Koelnmesse in Köln stattfindet.

Hytera New Released Licence-free Analogue Business Radio S1 E

Das Modell folgt der charakteristischen Designsprache der S-Serie und vereint eine stilvolle, moderne und minimalistische Ästhetik mit zweckorientierter Funktionalität. Mit einem Gewicht von weniger als 85 g bietet das S1 E ganztägigen Tragekomfort, ohne zu ziehen oder die Uniform zu beschweren. Zu den wichtigsten Verbesserungen und Funktionen des S1 E, die einen effizienten Betrieb und eine reibungslose Verwaltung gewährleisten, gehören:

Ein hochempfindlicher Empfänger und eine energieeffiziente Antenne, die für eine nahtlose Abdeckung in großen Geschäften und belebten Einkaufszentren sorgen und Funklöcher vermeiden

Integrierte KI-gestützte Geräuschunterdrückung, die Hintergrundgeräusche von belebten Straßen oder geschäftigen Verkaufsräumen herausfiltert und so kristallklaren Klang sowie zuverlässige Kommunikation sicherstellt

Unterstützung für kabelgebundene Kopfhörer, die im Lieferumfang enthalten sind, sowie Anschlussmöglichkeiten für kabellose Ohrhörer, die eine Freisprechfunktion ermöglichen

Schutzklasse IP67 für zuverlässigen Schutz vor Spritzwasser, Schweiß, Staub und Schmutz, sodass sich die Nutzer ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können

Ein 1800-mAh-Li-Ionen-Polymer-Akku, der einen Betrieb von bis zu 24 Stunden bei einem 5-5-90-Betriebszyklus unterstützt

Ein austauschbarer Akku sowie schnelles Laden über USB-C ideal für schnelle Schichtwechsel

Ein optionales Ladegerät mit 8 Steckplätzen, das das Laden einer größeren Anzahl von Geräten für größere Teams erleichtert

"Egal, wie fortschrittlich Technologien auch sein mögen Waren müssen nach wie vor von Menschen transportiert werden, Gabelstaplerfahrer brauchen klare Anweisungen, Lagerarbeiter müssen sich mit den Anlieferungsteams abstimmen, und Ladenmitarbeiter müssen gleichzeitig Regale auffüllen und Click-and-Collect-Bestellungen bearbeiten", so Dean Chettra, Retail Sales Director bei Hytera Europe. "Jede Fehlkommunikation an einem dieser Punkte kann zu Verzögerungen, Sicherheitsproblemen oder unzufriedenen Kunden führen. Angesichts der zunehmenden Komplexität und Herausforderungen im heutigen Einzelhandel ist eine sofortige und zuverlässige Kommunikation weiterhin unverzichtbar. Die Einführung des S1 E erweitert unser Produktportfolio für den Einzelhandel und verschafft uns mehr Flexibilität bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen, die ein breites Spektrum an Betriebs- und Kommunikationsanforderungen abdecken."

Über Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) ist ein führender globaler Anbieter von kritischen Kommunikationstechnologien und -lösungen. Seit mehr als drei Jahrzehnten bedient Hytera Kunden weltweit mit seinem innovativen Portfolio an Funkgeräten, convergenten PMR- und LTE-Kommunikationslösungen, schnell einsatzbereiten Kommunikationssystemen, körpernahen Kameras, Leitstellen und vielem mehr. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hytera.com/en/.

