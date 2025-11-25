Köln (ots) -Romy Schneider in ihrer unvergesslichen Paraderolle als Kaiserin Elisabeth gehört zum Weihnachtsfest wie Kerzenlicht und Lebkuchen. Erstmals zeigt RTL an Heiligabend (24.12.) alle drei Filme der legendären "Sissi"-Trilogie - in Folge im Free-TV. Von "Sissi" (20:15 Uhr) über "Sissi - Die junge Kaiserin" (22:15 Uhr) bis "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" (00:20 Uhr): Ein königliches Fernseherlebnis, das Generationen verbindet, hat bei RTL ein neues Zuhause. Großes Gefühlskino, prachtvolle Bilder und pure Nostalgie für die ganze Familie.Die "Sissi"-Trilogie ist das ultimative Filmmärchen in drei Akten und darf unter keinem Weihnachtsbaum fehlen. RTL macht dieses Weihnachtsmärchen nun wahr und zeigt erstmals im Free-TV an Heiligabend, ab 20:15 Uhr alle drei Teile der romantischen Kultfilmreihe hintereinander. Los geht's bereits um 19:05 Uhr mit der spannenden Dokumentation "Wunderschöne Sisi - So war sie wirklich". Ab 20:15 Uhr sollten die Taschentücher bereit liegen, wenn sich Romy Schneider als junge Prinzessin Elisabeth im Auftaktfilm "Sissi" in ihren schnieken Kaiser Franz-Josef (Karlheinz Böhm) verliebt - schwingende Prachtkleider und zauberhafter Walzerklänge inklusive. Um 22:20 Uhr folgt mit "Sissi - Die junge Kaiserin" der zweite Teil des ikonischen Kinowerks, in dem die junge Sissi erkennen muss, dass das höfische Leben alles andere als ein Märchen ist. Der dritte Teil "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" rundet um 00:20 Uhr einen rundum kaiserlichen Heiligabend bei RTL ab. Sissi ist mittlerweile zu einer starken, eigenständigen Frau herangewachsen. Doch der Konflikt mit Schwiegermutter Sophie (Vilma Degischer) flammt wieder auf. Die "Sissi"-Trilogie exklusiv bei RTL - mehr Herzklopfen und Nostalgie geht nicht! Und der Sissi-Zauber geht am 1. Weihnachtstag weiter: Am 25.12. gibt es alle drei Sissi-Filme auch tagsüber. "Sissi" (10:35 Uhr), "Sissi - Die junge Kaiserin" (12:30 Uhr), "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" (14:25 Uhr).Alle drei Filmklassiker sind auch auf RTL+ abrufbar.Pressekontakt:Yvonne WagnerStv. Sprecherin Kommunikation Unterhaltung RTL / Senior Managerin Kommunikation/PR UnterhaltungT: +49 221-456-74225yvonne.wagner@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6166199