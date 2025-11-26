Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 26.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer-Superzyklus voraus: Dieses Top-Projekt in Nevada wird jetzt zum echten Investmentcase
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 854019 | ISIN: AT0000625504 | Ticker-Symbol: ZTY
Stuttgart
26.11.25 | 07:44
61,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BTV VIER LAENDER BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BTV VIER LAENDER BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
63,0067,0010:15
Dow Jones News
26.11.2025 09:03 Uhr
204 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: BTV Vier Länder Bank AG: Sehr erfreuliches Ergebnis setzt sich auch im dritten Quartal fort - Eigenkapital übersteigt erstmals Marke von 2,6 Mrd. €

DJ PTA-News: BTV Vier Länder Bank AG: Sehr erfreuliches Ergebnis setzt sich auch im dritten Quartal fort - Eigenkapital übersteigt erstmals Marke von 2,6 Mrd. €

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BTV Vier Länder Bank AG: Sehr erfreuliches Ergebnis setzt sich auch im dritten Quartal fort

Eigenkapital übersteigt erstmals Marke von 2,6 Mrd. EUR

Innsbruck (pta000/26.11.2025/08:31 UTC+1)

Die BTV Vier Länder Bank überzeugt im dritten Quartal trotz herausfordernder Rahmenbedingungen in allen relevanten Segmenten und mit Marktanteilsgewinnen.

Die BTV Vier Länder Bank konnte im Jahresvergleich die Kundengelder um 1,8 Mrd. EUR erstmals auf über 21 Mrd. EUR steigern. Die Einlagen kletterten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 644 Mio. EUR auf 11,4 Mrd. EUR. Die Kundenforderungen lagen erstmals über 9 Mrd. EUR. Der Periodenüberschuss vor Steuern sank auf 166,2 Mio. EUR. "Dieser Rückgang ist keine Überraschung und fiel erfreulicherweise geringer als erwartet aus", sagt Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. Grund dafür sind Sondereffekte aus dem letzten Jahr, zu erwartende geringere Zinserträge und ein etwas höheres Risiko.

Neue Auszeichnungen

Im dritten Quartal erhielt die BTV erneut eine Vielzahl an Auszeichnungen. Besonders hervorzuheben ist das Österreichische Umweltzeichen, mit dem die nachhaltigen Finanzprodukte BTV fair future Bonds, BTV Anlagekonto fair future und BTVkonto fair future vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft ausgezeichnet wurden.

Zufriedene Kund*innen waren außerdem für die Bewertung des IT-Fachmagazins CHIP ausschlaggebend. Die BTV wurde ein weiteres Mal für den besten Online-Abschluss (digitale Kontoeröffnung) Österreichs ausgezeichnet. Insgesamt flossen knapp 7.000 Kundenurteile zu 69 Finanzdienstleistern in das Ergebnis mit ein.

Darüber hinaus wurde die BTV für ihre Qualitäten als Arbeitgeber gewürdigt. So zählt die Bank auch 2025 zu den kununu Top Companys. Bewerber*innen und Mitarbeiter*innen können hier anonym und offen ihr Feedback über die Mitarbeit oder den Bewerbungsprozess im Unternehmen abgeben. Zudem erreichte die BTV im Rahmen der BEST-RECRUITERS-DACH-Studie eine Platzierung unter den Top 20 von insgesamt 1.437 bewerteten Unternehmen. In der Österreich-Wertung erhielt die BTV das Siegel in Silber.

Die Zahlen im Überblick 

Bilanz             Ist        Ist 
 
                                  Veränderung 
BTV Konzern (IFRS)       30.09.2025    30.09.2024 
 
Kundenforderungen       9.186 Mio. EUR  8.836 Mio. EUR  +350 Mio. EUR 
Betreute Kundengelder     21.184 Mio. EUR  19.385 Mio. EUR  +1.799 Mio. EUR 
Bilanzsumme          15.485 Mio. EUR  14.711 Mio. EUR  +774 Mio. EUR 
Eigenkapital          2.617 Mio. EUR  2.465 Mio. EUR  +152 Mio. EUR 
Primärmittel          11.407 Mio. EUR  10.763 Mio. EUR  +644 Mio. EUR 
GuV 
BTV KONZERN (IFRS) 
Periodenüberschuss vor Steuern 166,2 Mio. EUR  237,7 Mio. EUR  -71,5 Mio. EUR

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BTV Vier Länder Bank AG 
           Stadtforum 1 
           6020 Innsbruck 
           Österreich 
Ansprechpartner:   MMag. Marion Plattner 
Tel.:         +43 505 333 - 1409 
E-Mail:        marion.plattner@btv.at 
Website:       www.btv.at 
ISIN(s):       AT0000625504 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764142260002 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 02:31 ET (07:31 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.