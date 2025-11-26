DJ PTA-News: BTV Vier Länder Bank AG: Sehr erfreuliches Ergebnis setzt sich auch im dritten Quartal fort - Eigenkapital übersteigt erstmals Marke von 2,6 Mrd. €

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BTV Vier Länder Bank AG: Sehr erfreuliches Ergebnis setzt sich auch im dritten Quartal fort

Eigenkapital übersteigt erstmals Marke von 2,6 Mrd. EUR

Innsbruck (pta000/26.11.2025/08:31 UTC+1)

Die BTV Vier Länder Bank überzeugt im dritten Quartal trotz herausfordernder Rahmenbedingungen in allen relevanten Segmenten und mit Marktanteilsgewinnen.

Die BTV Vier Länder Bank konnte im Jahresvergleich die Kundengelder um 1,8 Mrd. EUR erstmals auf über 21 Mrd. EUR steigern. Die Einlagen kletterten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 644 Mio. EUR auf 11,4 Mrd. EUR. Die Kundenforderungen lagen erstmals über 9 Mrd. EUR. Der Periodenüberschuss vor Steuern sank auf 166,2 Mio. EUR. "Dieser Rückgang ist keine Überraschung und fiel erfreulicherweise geringer als erwartet aus", sagt Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. Grund dafür sind Sondereffekte aus dem letzten Jahr, zu erwartende geringere Zinserträge und ein etwas höheres Risiko.

Neue Auszeichnungen

Im dritten Quartal erhielt die BTV erneut eine Vielzahl an Auszeichnungen. Besonders hervorzuheben ist das Österreichische Umweltzeichen, mit dem die nachhaltigen Finanzprodukte BTV fair future Bonds, BTV Anlagekonto fair future und BTVkonto fair future vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft ausgezeichnet wurden.

Zufriedene Kund*innen waren außerdem für die Bewertung des IT-Fachmagazins CHIP ausschlaggebend. Die BTV wurde ein weiteres Mal für den besten Online-Abschluss (digitale Kontoeröffnung) Österreichs ausgezeichnet. Insgesamt flossen knapp 7.000 Kundenurteile zu 69 Finanzdienstleistern in das Ergebnis mit ein.

Darüber hinaus wurde die BTV für ihre Qualitäten als Arbeitgeber gewürdigt. So zählt die Bank auch 2025 zu den kununu Top Companys. Bewerber*innen und Mitarbeiter*innen können hier anonym und offen ihr Feedback über die Mitarbeit oder den Bewerbungsprozess im Unternehmen abgeben. Zudem erreichte die BTV im Rahmen der BEST-RECRUITERS-DACH-Studie eine Platzierung unter den Top 20 von insgesamt 1.437 bewerteten Unternehmen. In der Österreich-Wertung erhielt die BTV das Siegel in Silber.

Die Zahlen im Überblick

Bilanz Ist Ist Veränderung BTV Konzern (IFRS) 30.09.2025 30.09.2024 Kundenforderungen 9.186 Mio. EUR 8.836 Mio. EUR +350 Mio. EUR Betreute Kundengelder 21.184 Mio. EUR 19.385 Mio. EUR +1.799 Mio. EUR Bilanzsumme 15.485 Mio. EUR 14.711 Mio. EUR +774 Mio. EUR Eigenkapital 2.617 Mio. EUR 2.465 Mio. EUR +152 Mio. EUR Primärmittel 11.407 Mio. EUR 10.763 Mio. EUR +644 Mio. EUR GuV BTV KONZERN (IFRS) Periodenüberschuss vor Steuern 166,2 Mio. EUR 237,7 Mio. EUR -71,5 Mio. EUR

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: BTV Vier Länder Bank AG Stadtforum 1 6020 Innsbruck Österreich Ansprechpartner: MMag. Marion Plattner Tel.: +43 505 333 - 1409 E-Mail: marion.plattner@btv.at Website: www.btv.at ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764142260002 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 02:31 ET (07:31 GMT)