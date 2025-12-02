DJ PTA-DD: BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Innsbruck (pta000/02.12.2025/13:08 UTC+1) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Zentralbetriebsrats-Fonds Wohlfahrtseinrichtung 2 Grund der Meldung a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Harald Gapp, Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name BTV Vier Länder Bank AG b) LEI 5299003ATVTQVPTW4735 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Anleihe Instruments Kennung AT0000A3PK27 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 100,00 100.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 100,00 100.000 e) Datum des Geschäfts 01.12.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

