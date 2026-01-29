DJ PTA-DD: BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Innsbruck (pta000/29.01.2026/14:47 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Silvia Vicente 2 Grund der Meldung a) Position/Status Mitglied des Vorstands b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name BTV Vier Länder Bank AG b) LEI 5299003ATVTQVPTW4735 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anleihe Kennung AT0000A3RCY4 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 100,25 50.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 100,25 50.000 e) Datum des Geschäfts 29.01.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anleihe Kennung AT0000A3RCZ1 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 100,375 15.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 100,375 15.000 e) Datum des Geschäfts 29.01.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anleihe Kennung AT0000A3PK27 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 99,75 15.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 99,375 15.000 e) Datum des Geschäfts 29.01.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: BTV Vier Länder Bank AG Stadtforum 1 6020 Innsbruck Österreich Ansprechpartner: Mag. Michael Weber, BSc Tel.: +43 505333 2703 E-Mail: michael.weber@btv.at Website: www.btv.at ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1769694420612 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
January 29, 2026 08:47 ET (13:47 GMT)