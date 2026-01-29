PTA-DD: BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Anzeige
WKN: 854019 | ISIN: AT0000625504 | Ticker-Symbol: ZTY
Frankfurt
26.01.26 | 10:49
67,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BTV VIER LAENDER BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BTV VIER LAENDER BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
67,0074,0016:32
Dow Jones News
29.01.2026 15:21 Uhr
BTV Vier Länder Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Innsbruck (pta000/29.01.2026/14:47 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Silvia Vicente 
   2                Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                           Mitglied des Vorstands 
b)      Erstmeldung                               
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 BTV Vier Länder Bank AG 
b)      LEI                                 5299003ATVTQVPTW4735 
   4           Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Anleihe 
        Kennung                               AT0000A3RCY4 
b)      Art des Geschäfts                          Erwerb 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        100,25                                50.000 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        100,25                                50.000 
e)      Datum des Geschäfts                         29.01.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Anleihe 
        Kennung                               AT0000A3RCZ1 
b)      Art des Geschäfts                          Erwerb 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        100,375                               15.000 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        100,375                               15.000 
e)      Datum des Geschäfts                         29.01.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Anleihe 
        Kennung                               AT0000A3PK27 
b)      Art des Geschäfts                          Erwerb 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        99,75                                15.000 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        99,375                                15.000 
e)      Datum des Geschäfts                         29.01.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BTV Vier Länder Bank AG 
           Stadtforum 1 
           6020 Innsbruck 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Michael Weber, BSc 
Tel.:         +43 505333 2703 
E-Mail:        michael.weber@btv.at 
Website:       www.btv.at 
ISIN(s):       AT0000625504 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1769694420612 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 08:47 ET (13:47 GMT)

© 2026 Dow Jones News
