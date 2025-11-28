Anzeige
Mehr »
Freitag, 28.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Dieser Deal könnte bedeutend sein - SMR könnte einen neuen Hype auslösen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 854019 | ISIN: AT0000625504 | Ticker-Symbol: ZTY
Stuttgart
27.11.25 | 07:56
61,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BTV VIER LAENDER BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BTV VIER LAENDER BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
63,0067,0008:48
Dow Jones News
28.11.2025 07:57 Uhr
149 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-AFR: BTV Vier Länder Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

DJ PTA-AFR: BTV Vier Länder Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Veröffentlichung eines Quartalsberichts

BTV Vier Länder Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Innsbruck (pta000/28.11.2025/07:24 UTC+1) - BTV Vier Länder Bank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q3) Internet-Veröffentlichung: www.btv.at/berichte Veröffentlichungsdatum: 28.11.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BTV Vier Länder Bank AG 
           Stadtforum 1 
           6020 Innsbruck 
           Österreich 
Ansprechpartner:   MMag. Daniel Stöckl-Leitner 
Tel.:         +43 505 333 -1420 
E-Mail:        daniel.stoeckl-leitner@btv.at 
Website:       www.btv.at 
ISIN(s):       AT0000625504 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764311040097 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2025 01:24 ET (06:24 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.