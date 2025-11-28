DJ PTA-AFR: BTV Vier Länder Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Veröffentlichung eines Quartalsberichts
BTV Vier Länder Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Innsbruck (pta000/28.11.2025/07:24 UTC+1) - BTV Vier Länder Bank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q3) Internet-Veröffentlichung: www.btv.at/berichte Veröffentlichungsdatum: 28.11.2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: BTV Vier Länder Bank AG Stadtforum 1 6020 Innsbruck Österreich Ansprechpartner: MMag. Daniel Stöckl-Leitner Tel.: +43 505 333 -1420 E-Mail: daniel.stoeckl-leitner@btv.at Website: www.btv.at ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1764311040097 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
November 28, 2025 01:24 ET (06:24 GMT)