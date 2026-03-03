DJ PTA-Adhoc: BTV Vier Länder Bank AG: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

BTV Vier Länder Bank AG: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025

Innsbruck (pta000/03.03.2026/15:35 UTC+1)

Der Vorstand der BTV hat beschlossen, der Hauptversammlung eine um EUR 0,10 höhere Dividende, somit EUR 0,50 je Stammstückaktie (Vorjahr EUR 0,40) für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen. Die im Vorjahr ausbezahlte Sonderdividende in Höhe von EUR 0,20 je Stammstückaktie entfällt.

Vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates in seiner bilanzfeststellenden Sitzung am 20. März 2026 sowie der Genehmigung der Aktionäre der BTV im Rahmen der Hauptversammlung am 13. Mai 2026 würde sich die Gesamtausschüttung an die Aktionäre auf EUR 18.562.500,00 belaufen.

Der Geschäftsbericht der BTV für das Geschäftsjahr 2025 wird am 31. März 2026 veröffentlicht.

Aussender: BTV Vier Länder Bank AG Stadtforum 1 6020 Innsbruck Österreich Ansprechpartner: Dr. Reinhard Pircher Tel.: +43 5053331500 E-Mail: reinhard.pircher@btv.at Website: www.btv.at ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

