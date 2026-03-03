Anzeige
Mehr »
Dienstag, 03.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1.000.000 $ staatliche Förderung - Startet hier Kanadas nächster Lithium-Champion?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 854019 | ISIN: AT0000625504 | Ticker-Symbol: ZTY
Frankfurt
02.03.26 | 08:20
63,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BTV VIER LAENDER BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BTV VIER LAENDER BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
67,0074,0017:39
Dow Jones News
03.03.2026 16:09 Uhr
301 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: BTV Vier Länder Bank AG: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025

DJ PTA-Adhoc: BTV Vier Länder Bank AG: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

BTV Vier Länder Bank AG: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025

Innsbruck (pta000/03.03.2026/15:35 UTC+1)

Der Vorstand der BTV hat beschlossen, der Hauptversammlung eine um EUR 0,10 höhere Dividende, somit EUR 0,50 je Stammstückaktie (Vorjahr EUR 0,40) für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen. Die im Vorjahr ausbezahlte Sonderdividende in Höhe von EUR 0,20 je Stammstückaktie entfällt.

Vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates in seiner bilanzfeststellenden Sitzung am 20. März 2026 sowie der Genehmigung der Aktionäre der BTV im Rahmen der Hauptversammlung am 13. Mai 2026 würde sich die Gesamtausschüttung an die Aktionäre auf EUR 18.562.500,00 belaufen.

Der Geschäftsbericht der BTV für das Geschäftsjahr 2025 wird am 31. März 2026 veröffentlicht.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BTV Vier Länder Bank AG 
           Stadtforum 1 
           6020 Innsbruck 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Dr. Reinhard Pircher 
Tel.:         +43 5053331500 
E-Mail:        reinhard.pircher@btv.at 
Website:       www.btv.at 
ISIN(s):       AT0000625504 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772548500614 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 09:35 ET (14:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.