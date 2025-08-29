DJ PTA-AFR: BTV Vier Länder Bank AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
BTV Vier Länder Bank AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Innsbruck (pta000/29.08.2025/06:39 UTC+2) - BTV Vier Länder Bank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: www.btv.at/berichte Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025
Aussender: BTV Vier Länder Bank AG Stadtforum 1 6020 Innsbruck Österreich Ansprechpartner: MMag. Daniel Stöckl-Leitner Tel.: +43 505 333 -1420 E-Mail: daniel.stoeckl-leitner@btv.at Website: www.btv.at ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
