Alphabet greift mit eigenen Chips an, Meta erwägt einen Wechsel, und Gemini 3 setzt neue Standards. Nvidia hat den größten Monatsrutsch seit 2022 erlebt und zeitweise 250 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren.Der KI-Markt hat am Dienstag einen scharfen Bruch verzeichnet, dessen Zentrum Nvidia war. Die Aktie verlor zeitweise mehr als 250 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung, nachdem neue Berichte über Googles Chip-Ambitionen und die starke Resonanz auf das neue KI-Modell Gemini 3 die Marktführerschaft von Nvidia offen infrage stellten. Auslöser war ein Bericht, wonach Google mit Meta über den Verkauf maßgeschneiderter KI-Chips im Wert von "Milliarden von US-Dollar" verhandelt. …

