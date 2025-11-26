© Foto: DALL*EAlphabet greift mit eigenen Chips an, Meta erwägt einen Wechsel, und Gemini 3 setzt neue Standards. Nvidia hat den größten Monatsrutsch seit 2022 erlebt und zeitweise 250 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren.Der KI-Markt hat am Dienstag einen scharfen Bruch verzeichnet, dessen Zentrum Nvidia war. Die Aktie verlor zeitweise mehr als 250 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung, nachdem neue Berichte über Googles Chip-Ambitionen und die starke Resonanz auf das neue KI-Modell Gemini 3 die Marktführerschaft von Nvidia offen infrage stellten. Auslöser war ein Bericht, wonach Google mit Meta über den Verkauf maßgeschneiderter KI-Chips im Wert von "Milliarden von US-Dollar" verhandelt. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE