Die Angst geht um an der Wall Street. Ist der Hype bei Nvidia und Co nur ein Kartenhaus, bereit für den Kollaps à la Dotcom? Die Warnungen vor einer spekulativen Überhitzung mehren sich. Doch Michael Heldmann, CIO Equity beim Schwergewicht Allianz Global Investors (AGI), winkt ab."Ich glaube nicht, dass wir uns in einer KI-Blase befinden", stellte Heldmann am Dienstag klar. Der Vergleich mit dem Jahr 2000, als unprofitable Firmen mit Fantasie-Bewertungen den Markt fluteten, hinke gewaltig. Die Situation ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.