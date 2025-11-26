Die Angst geht um an der Wall Street. Ist der Hype bei Nvidia und Co nur ein Kartenhaus, bereit für den Kollaps à la Dotcom? Die Warnungen vor einer spekulativen Überhitzung mehren sich. Doch Michael Heldmann, CIO Equity beim Schwergewicht Allianz Global Investors (AGI), winkt ab."Ich glaube nicht, dass wir uns in einer KI-Blase befinden", stellte Heldmann am Dienstag klar. Der Vergleich mit dem Jahr 2000, als unprofitable Firmen mit Fantasie-Bewertungen den Markt fluteten, hinke gewaltig. Die Situation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär