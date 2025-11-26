Bei Schlechtwetter kreisen meine Gedanken meist über aktuelle Aufreger, wie die derzeitige CEO-Frage bei der OMV AG. Und ich sage dir eins: da müssen Öbag-Chefin Edith (Hlawati) und OMV-Aufsichtsratschef Lutz (Feldmann) jetzt einen Überraschungskandidaten aus dem Hut zaubern. So wie damals Rainer (Seele). Ich hatte dir bereits von Stefan (Doboczkys) Ambitionen und Chancen auf den Posten berichtet (klick hier). Das Problem für Stefan: der mächtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer