CATL und Stellantis beginnen mit der Errichtung ihres vor knapp einem Jahr angekündigten Werks für LFP-Batteriezellen und -module im spanischen Saragossa. Dazu bringt CATL seine eigenen Leute mit: Beim Bau der Anlage sollen rund 2.000 Arbeiter aus China mithelfen. CATL und Stellantis haben sich vor knapp einem Jahr zu dem Großprojekt bekannt und 4,1 Milliarden Euro an Investitionen in Aussicht gestellt. Das Werk für LFP-Batteriezellen und -module
