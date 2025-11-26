© Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

Meta könnte von Nvidia- auf Googles KI-Chips wechseln hieß es gestern - die Nvidia-Aktie gab nach. Wenig später reagiert Nvidia und stellt klar, dass man Google bei KI-Chips weiter "eine Generation voraus" sei.Nvidia hat am Dienstag eine klare Botschaft an die Märkte gesendet. Trotz der wachsenden Konkurrenz durch Google sieht sich der Konzern weiterhin als technologischer Spitzenreiter im Geschäft mit KI-Chips. Der Kommentar erfolgte nur wenige Stunden, nachdem die Aktie rund drei Prozent verloren hatte - ausgelöst durch Berichte, wonach Meta künftig verstärkt auf Googles eigene Tensor-Processing-Units (TPUs) setzen könnte. In einem Beitrag auf X unterstrich Nvidia, man liege "eine …