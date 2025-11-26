Konkurrenz durch Google, Absturz der Aktie: Der erfolgsverwöhnte KI-Chip-Platzhirsch Nvidia gerät gerade unter Druck. Das Unternehmen ging nun in die Offensive, um klarzustellen, dass man den Mitbewerbern immer noch deutlich voraus sei. Dämpfer für den großen Profiteur des KI-Booms. Der Aktienkurs von Nvidia ist am Dienstag um drei Prozent gefallen. Der mögliche Grund für den Sturz: Mit Meta soll ein wichtiger Kunde darüber nachdenken, KI-Chips künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n