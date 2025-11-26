Puma-Aktien konnten heute zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 6,88 Prozent der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 17,005 Euro, das Tageshoch hat man mit 17,135 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 4 x kaufen, 6 x halten und 2 x verkaufen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 15,00 Euro und 40,00 Euro sehr weit auseinander. Die Analysten können sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS