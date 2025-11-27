© Foto: Fabian Sommer/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:30 Uhr, Deutschland: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 10:00 Uhr, Norwegen: Norsk Hydro, Investor Day Schweiz: Sika AG, Investor Day Frankreich: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln! Konjunkturdaten 02:30 Uhr, China: Industriegewinne 10/25 08:00 …Den vollständigen Artikel lesen
