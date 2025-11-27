Das zunehmende Momentum von St George Minings Araxá-Projekt untermauert durch Bohrergebnisse und stärkt die Entwicklungsgrundlage

Anzeige / Werbung
Hochgradige Ergebnisse und unabhängige Analysen verschaffen dem brasilianischen Projekt eine stärkere strategische Position.
Araxá liefert weiterhin Skalierungspotenzial
Die jüngsten Bohrergebnisse von St George Mining, die am 24. November für das Araxá-Seltenerd- und Niobprojekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais veröffentlicht wurden, bestätigen das wachsende Profil des Projekts als bedeutende neue Quelle kritischer Mineralien. Eine Reihe mächtiger, hochgradiger Durchörterungen ab Oberflächenniveau belegt eine konsistente Mineralisierung über mehrere Zonen hinweg; mehrere Bohrungen wurden deutlich außerhalb der aktuellen Mineralressourcenschätzung realisiert.
Die Kampagne deutet darauf hin, dass die Ausdehnung von Araxá größer sein könnte als bislang angenommen. Mit drei Bohranlagen, die rund um die Uhr arbeiten, und zahlreichen ausstehenden Analyseergebnissen tritt das Unternehmen in eine Phase ein, in der Ressourcenerweiterungen die bereits laufenden Entwicklungsstudien beeinflussen könnten.
Eine Ressource mit Erweiterungspotenzial
Die bestehende Ressource von 40,6 Mio. Tonnen positioniert Araxá schon heute unter den höchstgradigen karbonatitgebundenen Seltenerdemetall-Lagerstätten der westlichen Hemisphäre. Die neuen Bohrergebnisse erweitern nun den bekannten mineralisierten Bereich nach Westen und Osten und liefern frühe Hinweise auf eine breitere geologische Kontinuität.
Wesentlich ist, dass die Mineralisierung in alle Richtungen offenbleibt. Der bedeutende Anteil magnetischer Seltenerden erhöht die Relevanz des Projekts für Branchen wie Elektromobilität und leistungsstarke Industriemotoren. Zusammen mit oberflächennaher Mineralisierung, die für einen Tagebaubetrieb geeignet ist, bleibt dies ein zentraler Anziehungspunkt für den Markt.
Vorteile eines erstklassigen Bergbaudistrikts
Die Lage von Araxá zählt zu seinen stärksten Vorteilen. In unmittelbarer Nähe von CBMM, dem weltweit größten Niobproduzenten, profitiert das Projekt von einem ausgereiften Bergbauökosystem mit verlässlicher Infrastruktur, Verarbeitungskompetenz, Straßenanbindung, Stromversorgung, Wasserzugang sowie qualifizierten Fachkräften.
Der Initiierungsbericht von Macquarie Equity Research vom 29. Oktober 2025 hebt diese betrieblichen Vorteile hervor und verweist darauf, dass die jahrzehntelange Produktionshistorie des Distrikts das Entwicklungsrisiko für St George reduzieren könnte. Zudem betont Macquarie den "klaren Weg zur Produktion", der durch die Nähe zu etabliertem Aufbereitungs-Know-how und einem robusten regulatorischen Umfeld gestützt wird.
Duale Rohstoffausrichtung erhöht die strategische Bedeutung
Macquarie identifiziert St George Minings parallele Ausrichtung auf Niob und Seltene Erden als strategisch bedeutsam. Beide Rohstoffe stehen auf der Liste der wichtigsten kritischen Mineralien des US-Innenministeriums und ziehen verstärkt staatliches Interesse im Rahmen globaler Diversifizierungsinitiativen auf sich.
Die Nachfrage nach Niob steht im engen Zusammenhang mit der Festigkeitssteigerung von Stahl für Verteidigungs-, Bau- und Automobilanwendungen, während Seltene Erden unverzichtbar für Permanentmagnete im Zuge der Elektrifizierung sind. Für St George eröffnet die Kombination breitere Finanzierungsmöglichkeiten und reduziert die Abhängigkeit von einem einzelnen Rohstoffzyklus.
Wachsende institutionelle Beteiligung
Jüngste Kapitalerhöhungen stießen auf starkes Interesse institutioneller Anleger und strategischer Partner. Die Beteiligung von Hancock Prospecting sowie bedeutender nordamerikanischer und europäischer Fonds stärkte die Bilanz des Unternehmens und ermöglicht eine beschleunigte Durchführung von Bohrprogrammen, metallurgischen Testarbeiten und Entwicklungsstudien.
Macquarie führt dieses Engagement auf ein günstiges Marktumfeld für kritische Mineralien außerhalb Chinas zurück, insbesondere vor dem Hintergrund politischer Entwicklungen und der Neuausrichtung globaler Lieferketten.
Bewertungsperspektive
Macquarie bewertet St George Mining mit 0,20 AUD pro Aktie und sieht damit ein deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem Kursniveau zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Quellen:
Macquarie Equity Research "St. George Mining Armoured knight charging" dated 29.10.2025
https://www.listcorp.com/asx/sgq/st-george-mining-limited/news/assays-expand-world-class-ree-and-niobium-at-araxa-3281237.html
