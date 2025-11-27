DJ Rio Tinto will Bor-Produktionsanlagen in den USA verkaufen - Agentur

DOW JONES--Rio Tinto will sich nach Informationen von Bloomberg in den USA von Anlagen für die Produktion von Bor trennen. Der Verkaufsprozess könnte in den nächsten zwei Wochen gestartet werden, schreibt die Nachrichtenagentur und beruft sich dabei auf nicht genannte Quellen. Die Anlagen in Kalifornien könnten bis zu 2 Milliarden Dollar einbringen, heißt es weiter. Als Käufer kämen Private-Equity-Firmen oder Chemieproduzenten in Frage. Ein Vertreter von Rio Tinto habe eine Stellungnahme abgelehnt, so Bloomberg.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 01:49 ET (06:49 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.