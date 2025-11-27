Die Aktie von Plug Power ist nichts für schwache Nerven. Auch in diesem Jahr folgte auf den fulminanten Anstieg ein Absturz von über 50 % innerhalb weniger Wochen. Doch jetzt sorgt eine positive Analystenstimme für Aufsehen. Sind wirklich über 250 % bei dem Wasserstoff-Spezialisten möglich? Ein echtes Schnäppchen scheint derzeit die Aktie von Aspermont zu sein. Die Zahlen für das vierte Quartal haben jedenfalls überzeugt. Dabei steht das Geschäftsmodell mit der vielleicht einzigartigen Verbindung von Künstlicher Intelligenz und Rohstoffen gerade erst am Anfang. Und was macht TKMS? Die Euphorie nach der Erstnotiz ist inzwischen verflogen. Doch jetzt haben Analysten die Aktie hochgestuft und raten zum Kauf.

Den vollständigen Artikel lesen ...