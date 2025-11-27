Zürich - Colliers Switzerland hat für das Konnex in Baden mehrere Mietparteien gewonnen. Von den rund 32'000 m2 Büro- und Gewerbeflächen sind bis heute 22'000 m2 vermietet. Colliers Switzerland vermarktet an der Brown Boveri Strasse 7 in Baden rund 32'000 m2 umfassende Büro- und Gewerbeflächen. Das innovative und nur fünf Gehminuten vom Badener Hauptbahnhof entfernt gelegene Stadt-in-Stadt-Konzept Konnex ist mit LEED Gold und Minergie zertifiziert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab