Der Abgesang hatte bereits eingesetzt, das war nicht zu überhören, doch das Edelmetall sträubte und stemmte sich gegen den Abverkauf; bislang mit großem Erfolg. Statt den Gang unter die 4.000 US-Dollar anzutreten, ist Gold drauf und dran, wieder Akzente auf der Oberseite zu setzen.Die Hoffnung auf eine Zinssenkung im Dezember durch die Fed "lebt". Gelegenheit hierzu bekommt die US-Notenbank am 10. Dezember. Weiterhin bekommt Gold nur wenig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
