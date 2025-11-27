Mit der Beteiligung soll der Übertragungsnetzbetrieber mit frischem Eigenkapital ausgestattet werden, um ihn für seine anstehenden Aufgaben des Netzausbaus auszustatten. Durch die Gründung eines Joint Ventures mit einem US-Investitionsfonds beteiligt sich RWE mit 25,1 Prozent an Amprion. Der Energieversorger RWE und der US-Finanzinvestor Apollo Global Management haben offiziell den Einstieg bei Amprion abgeschlossen. Damit hält ein gemeinsam gegründetes Joint Venture künftig die 25,1-prozentige Beteiligung von RWE am Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Apollo zahlte dafür 3,2 Milliarden Euro an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
