Übernahmegerüchte haben der Puma-Aktie am Donnerstag zu einem extremen Kurssprung verholfen. Der Aktienkurs schnellte um mehr als 17 Prozent auf knapp 20 Euro in die Höhe, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg einen neuen Kaufinteressenten enttarnte. Der Sportartikelkonzern Anta Sports aus China erwägt nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Offerte für Puma. Zu Anta Sports gehören bereits die Sportartikelmarke Fila oder auch ...

