Barrick Mining: Aktie steigt, Produktion explodiert!
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|35,020
|35,090
|15:51
|35,015
|35,085
|15:52
|Zeit
|15:21
|Barrick Mining: Aktie steigt, Produktion explodiert!
|Barrick Mining: Aktie steigt, Produktion explodiert
|15:10
|Barrick Mining Completes Sale of Hemlo to Strengthen Balance Sheet
|14:23
|Barrick Completes $1.1 Billion Sale Of Hemlo Mine
|12:43
|Barrick completes sale of Hemlo Gold Mine to Carcetti Capital
|12:27
|Gold bärenstark. Kommt nun der Angriff auf die 5.000? Barrick Mining eskaliert nach spektakulärer Nachricht
|Der Abgesang hatte bereits eingesetzt, das war nicht zu überhören, doch das Edelmetall sträubte und stemmte sich gegen den Abverkauf; bislang mit großem Erfolg. Statt den Gang unter die 4.000 US-Dollar...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BARRICK MINING CORPORATION
|35,070
|-0,97 %