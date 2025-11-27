Element Electra heißt das für Photovoltaik- und andere Erneuerbare-Energien-Großanlagen konzipierte System. Es soll die Produktpalette um den Bereich der Wechselstromanbindung erweitern. Auch effiziente Logistik und schnelle Inbetriebnahme waren Ziele der Produktentwicklung. Mit einer integrierten Energiespeicherlösung für Anwendungen im Kraftwerksmaßstab bietet Trina Storage in seinem Produktportfolio neue Möglichkeiten für Erneuerbare-Energien-Großanlagen. Das System namens Elementa Electra ist AC-gekoppelt und arbeitet mit einer integrierten Wechselstrom-Leistungswandlereinheit "inklusive der ...

