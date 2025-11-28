Am Donnerstag stiegen die Aktien von SMA Solar um 8,17 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 33,90 Euro auf Tageshoch.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuf Wochensicht zeigt die SMA Solar-Aktie ein Plus von rund 6 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf steht das Wertpapier mit einem Kursplus von rund 150 Prozent äußerst positiv da. Betrachtet man die letzten drei ...

