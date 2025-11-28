Am Donnerstag stiegen die Aktien von Puma um 18,91 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 20,22 Euro auf Tageshoch.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuch auf Wochensicht zeigt die Puma-Aktie mit einem Plus von rund 30 Prozent eine beeindruckende Entwicklung. Im bisherigen Jahresverlauf steht das Wertpapier mit einem Kursminus von rund 55 Prozent äußerst negativ ...

