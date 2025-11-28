Coherent Corp. - COHR: starkes vorbörsliches Kaufsignal?

Aber Achtung: Insider verkaufen!

Coherent Corp. (COHR) - ISIN US35671D8570

Rückblick: Nach den letzten Quartalszahlen gab es starke Bewegungen nach oben und unten im Kursverlauf dere Coherent-Aktie: zunächst ein Gap up direkt nach den Earnings auf ein neues Allzeithoch und kurze Zeit später ein Gap Down und ein zusätzliches Unterschreiten der vorherigen Kurslücke. Mittlerweile sind beide Lücken geschlossen und das Wertpapier notiert vor Börsenstart darüber.

Coherent-Aktie: Chart vom 27.11.2025, Kürzel: COHR Kurs: 154.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Trader könnten intraday nach Einstiegsmöglichkeiten suchen, sollten aber die erste halbe Stunde nach Handelsbeginn abwarten, um zu sehen, wohin der Markt dreht. Kursziel wäre kanpp unter 190 USD nach Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen sind am 4. Februar, sodass es hier keinen Konflikt gibt.

Mögliches bärisches Szenario

Gewinnmitnahmen bei Insidern sind grunsätzlich nichts Ungewöhnliches. Wir sollten hier aber genauer hinschauen und den Trade gut absichern. Die 20-Tagelinie ist dafür bestens geeignet.

Meinung

Coherent, Hersteller von Laser und Verbindungshalbleitern mit Sitz in Saxonburg, Pennsylvania, meldete für das vierte Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD, was die Analystenschätzungen um 0,12 USD übertraf. In den letzten beiden Jahresabschlüssen standen jeweils rote Zahlen am Ende. Für 2025/26 werden wieder Gewinne erwartet. Charttechnisch sieht es sehr gut aus, die lange Liste der Verkäufe von Seiten der Insider mahnt aber zur Vorsicht.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 24.2 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 837.59 Millionen USD

Meine Meinung zu Coherent ist bullisch.

