Die Bechtle-Aktie legte in den letzten Tagen den Turbo ein und konnte aus der bestehenden Range von 34 bis 42 € nach oben ausbrechen. Am Freitag verbessert sie sich aktuell um weitere +2,2% und steht bei 44 €. Damit beträgt der Gesamtgewinn der letzten Tage insgesamt rund +15%. Ist dieser Kursanstieg nachhaltig? Staatliche Großaufträge erhalten Das IT-Unternehmen konnte zwei staatliche Großaufträge im Gesamtvolumen von 501 Millionen € für sich gewinnen. ...

