Die Intel-Aktie hat von Montag bis Donnerstag bereits um knapp +10% zulegen können. Am Freitagnachmittag setzt der Chipkonzern mit einem Kursplus von +5% noch einen obendrauf. Was steckt hinter dem Kursplus des Halbleiterriesen und ist die Intel-Aktie plötzlich wieder der interessanteste Wert der Chipbranche? Neuer Leistungsrekord Intel arbeitet an GPUs mit einer extrem hohen Leistungsaufnahme von bis zu 5.000 Watt. Das würde die Leistung der nächsten ...

