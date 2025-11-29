De.mem: Analysten sehen 59% Kurspotenzial durch Core-Zukauf und starke Zahlen

Anzeige / Werbung

Wenn ein Mittelständler wie der Wasser- und Chemiespezialist De.mem expandiert, sorgt das für Aufmerksamkeit - besonders, wenn der Schritt so gezielt ins Kerngeschäft zielt wie der jüngste Zukauf von Core Chemicals. Veritas Securities hat die Transaktion und das aktuelle Zahlenwerk unter die Lupe genommen - mit einem klaren Votum: Kursziel 18,2 Cents, rund 59% über dem aktuellen Niveau.

Strategischer Zukauf stärkt das Kerngeschäft

Mit Core Chemicals übernimmt De.mem einen Anbieter von Spezialchemikalien für die Goldminenindustrie - ein Markt mit stabiler Nachfrage. Der Kaufpreis liegt bei 2,68?Mio.$, der Jahresumsatz bei 4?Mio.$, der Vorsteuergewinn bei 730.000?$. Veritas bezeichnet die Bewertung als "angemessen" - bei einem Umsatzmultiple von 0,7 und einem Gewinnmultiple von 3,7.

Der Effekt auf die Gruppe ist signifikant: Das Pro-forma-EBITDA des Konzerns dürfte sich laut Analysten durch Core nahezu verdoppeln. Synergien werden in der Analyse nicht berücksichtigt, aber als sehr wahrscheinlich eingestuft. Zusätzlich bringt eine begleitende Kapitalerhöhung 3?Mio.$ frisches Eigenkapital und steigert die Handelsliquidität.

Quartalszahlen überzeugen - Prognosen nach oben

Parallel zum Zukauf veröffentlicht De.mem (ISIN: AU000000DEM4) ein starkes Septemberquartal. Die operative Run-Rate der ersten neun Monate überzeugt die Analysten so sehr, dass sie ihre Prognosen für das Bestandsgeschäft anheben. Zusammen mit dem Core-Beitrag ergibt sich laut Veritas ein "deutlich besseres mittelfristiges Gewinnprofil".

Besonders positiv hebt Veritas hervor:

- die steigende Kosteneffizienz,

- operative Hebeleffekte im laufenden Geschäft,

- die neue Ultrafiltrationsmembran als unbewertete, margenstarke Option

- sowie die beginnende Monetarisierung früherer Groß- und BOOT-Projekte.

Strukturelle Trends spielen De.mem in die Karten

Neben internen Fortschritten erkennt Veritas auch Rückenwind vom Markt. In Australien steigen die Wasserpreise - zuletzt stark in New South Wales. Das macht Investitionen in Wasseraufbereitung wirtschaftlich attraktiver. Gleichzeitig treiben hohe Anschlusskosten an zentrale Wassernetze die Nachfrage nach dezentralen Lösungen - einem Kernsegment von De.mem.

Trotz einer gewissen Skepsis im australischen Markt gegenüber "Wasseraktien", ausgelöst durch Fehlentwicklungen bei Wettbewerbern, sieht Veritas De.mem klar auf Kurs: Das Unternehmen "liefert Qualität", kann regional wachsen und besitzt "Cross-Selling-Potenziale".

Risiken bleiben - typisch für das Geschäftsmodell

Die Analyse blendet Risiken nicht aus. Dazu zählen:

- Schwankungen in der Nachfrage im Engineeringgeschäft,

- mögliche Insolvenzen auf Kundenseite,

- Beschaffungs- und Kostenrisiken,

- Abhängigkeit von Großkunden,

- Verzögerungen bei Kundenentscheidungen,

- sowie Sicherheits- und Cyberrisiken.

Auch der Zugang zu geistigem Eigentum oder Rohstoffen kann problematisch sein. Veritas verweist darauf, dass dies typische Herausforderungen für Chemie-, Projekt- und Technologiefirmen seien - sie blieben aber relevant.

Kursziel deutlich über Marktniveau

Veritas Securities stuft die Aktie mit "Kaufen" ein. Das Kursziel von 18,2 Cents basiert auf einer Bewertung für 2027 mit einem EV/EBITDA von 4,7 und einem KGV von 7,9 - aus Sicht der Analysten attraktiv. Beim aktuellen Kurs von rund 11,5 Cents ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von rund 59%.

Treiber für diese Einschätzung sind das verbesserte mittelfristige Gewinnprofil, die erwartete EBITDA-Steigerung durch Core, steigende Effizienz sowie ein strukturell wachsender Markt. Das Fazit von Veritas: Wer an De.mems Wachstum glaubt, hat laut Analysten "gute Gründe, den Scheckbuchdeckel zu lüften".

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

