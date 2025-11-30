Die Aktie von Evotec hat im Verlauf der vergangenen Woche eine beeindruckende Entwicklung gezeigt und konnte um 11 Prozent zulegen. Wer dem RuMaS-Börsentipp gefolgt ist, hatte die Möglichkeit, einen maximalen Gewinn von 10,42 Prozent zu erzielen. Damit wurde das erste RuMaS-Kursziel von 6,00 Euro fast erreicht, aber darüber ist der Weg gepflastert mit Hürden. Das neue, von RuMaS ausgegebene Kursziel für die Evotec-Aktie liegt nun bei 6,50 Euro, für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS