Die Aktie von Evotec hat im Verlauf der vergangenen Woche eine beeindruckende Entwicklung gezeigt und konnte um 11 Prozent zulegen. Wer dem RuMaS-Börsentipp gefolgt ist, hatte die Möglichkeit, einen maximalen Gewinn von 10,42 Prozent zu erzielen. Damit wurde das erste RuMaS-Kursziel von 6,00 Euro fast erreicht, aber darüber ist der Weg gepflastert mit Hürden. Das neue, von RuMaS ausgegebene Kursziel für die Evotec-Aktie liegt nun bei 6,50 Euro, für ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.