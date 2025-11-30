Die Aktie von SQM hat am vergangenen Freitag das zweite von RuMaS gesetzte Kursziel auf Schlusskursbasis überschritten. Ausgehend vom Einstiegskurs, der in den RuMaS Trading-Tipps erst am 16. November empfohlen wurde, konnte mit diesem Börsentipp in kurzer Zeit ein maximaler Gewinn von 35,10 Prozent erzielt werden.Sollte die SQM-Aktie die Marke von 60,00 Euro nachhaltig überwinden, besteht die Möglichkeit, dass der aktuelle starke Aufwärtstrend bis ...

