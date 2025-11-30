Die Aktie von Dermapharm hat zum Handelsschluss am Freitag auf Xetra ein neues Wochenhoch erreicht, was einem Gewinn von 8,96 Prozent entspricht, seit der Empfehlung am 16. November in den RuMaS Trading-Tipps. Besonders bemerkenswert ist die Serie von fünf aufeinanderfolgenden Gewinntagen, durch die das RuMaS-Kursziel mittlerweile nur noch ein Prozent entfernt ist.Ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von 38,00 Euro könnte weiteres Aufwärtspotenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
