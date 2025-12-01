Der DAX hat sich auf Erholungskurs begeben. In der abgelaufenen Handelswoche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich fast 750 Punkte zu und schloss +3,23% höher mit 23.836 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Infineon und Siemens Energy, Rheinmetall war schwächster DAX-Wert. Zieht der Markt in der neuen Woche weiter an? Fünf Gewinntage am Stück Der Index startete mit Kursgewinnen in die Woche und knüpfte dabei an die Wall-Street-Erholung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
