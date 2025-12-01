Toulouse - Nach der Aufforderung zu einem dringenden Software-Update für tausende Airbus-Jets haben Fluggesellschaften rasch gehandelt. An der grossen Mehrheit der rund 6.000 betroffenen Maschinen der Modellfamilie A320 seien die notwendigen Änderungen bereits erledigt, teilte der weltgrösste Flugzeughersteller am Montagmorgen in Toulouse mit. Für die Airbus-Aktie ging es nach den Neuigkeiten abwärts. Das Papier verlor am Montagmorgen als einer der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
