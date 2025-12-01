AXA treibt die Expansion im strategisch wichtigen italienischen Markt voran. Der französische Versicherer hat den Mehrheitskauf eines Digitalversicherers abgeschlossen und sich damit einen starken Wachstumstreiber im Bereich Kfz-Onlinepolicen gesichert. Ein guter Deal für den Allianz-Konkurrenten?Für 500 Millionen Euro übernimmt AXA 51 Prozent an dem 2015 gegründeten Anbieter Prima - weitere Kaufoptionen ermöglichen ab 2029 beziehungsweise 2030 den Erwerb der restlichen Anteile, abhängig von der ...

