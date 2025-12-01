Die Lebensversicherung bleibt für viele Menschen in Deutschland ein zentraler Baustein der privaten Altersvorsorge. Laut Gesamtverband der Versicherer existieren mehr als 80 Millionen Verträge, und kein Anbieter dominiert den Markt so stark wie die Allianz. Der Konzern berichtet von anhaltend hoher Nachfrage - und sendet nun ein Signal der Stabilität.Trotz eines rückläufigen Zinsumfelds will die Allianz die Gesamtverzinsung ihrer Lebensversicherungen im kommenden Jahr konstant halten. Konkret: 3,5 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.