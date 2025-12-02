© Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Weber/ Eibner-Pressefoto

Die Allianz öffnet ihre Bücher und zeigt vier Sparten, die schneller wachsen als der Gesamtkonzern. Analysten sehen versteckte Gewinne und sprechen von einem klaren Kaufsignal.Die Allianz hat bei ihrer "Inside-Series"-Präsentation vier Einheiten in den Mittelpunkt gestellt: die Schaden- und Unfallversicherungen in Irland und Großbritannien, Allianz Global Investors sowie das Versicherungsgeschäft in Asien. Nach Angaben des Analysten Michael Huttner von Berenberg Research peilen diese Bereiche für den Zeitraum 2024 bis 2027 ein jährliches Wachstum des operativen Gewinns von sieben bis zwölf Prozent an. Berenberg schätzt, dass der operative Gewinn der vier Einheiten von zwei Milliarden Euro …