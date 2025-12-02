FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Auftakt des Börsenmonats Dezember dürften sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag stabilisieren. Die Kursgewinne dürften sich in engen Grenzen halten. Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 23.629 Zählern leicht im Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls moderat zulegen.

"Die Gewinnserie des Dax ist gestern gerissen", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die richtungsweisende Marke bleibe womöglich die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Börsentage. Diese hatte der Dax am Montag kurz unterschritten. Sie findet als längerfristiger Indikator am Markt große Beachtung. "Es ist gut möglich, dass sich hier die zukünftige Richtung des Dax entscheidet", so Altmann.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate schnellten Bayer-Aktien um 10 Prozent nach oben. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern kann rund um die milliardenteuren Rechtsstreitigkeiten um angebliche Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat weiter auf ein Grundsatzurteil des höchsten US-Gerichts hoffen. Der sogenannte Solicitor General unterstützt den Antrag auf Prüfung eines Falls durch den US Supreme Court. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts wegen widersprüchlicher Urteile von Bundesberufungsgerichten.

In der zweiten Reihe stiegen Bilfinger um 1,6 Prozent. Der Industriedienstleister will den Umsatz und die Profitabilität in den kommenden Jahren steigern.

Unter den kleineren Titeln legten Hypoport um 3,5 Prozent zu, angetrieben von einer Hochstufung des Investmenthauses Exane BNP./bek/jha/

